Sherr për një vajzë, përleshje masive mes të rinjve në Lezhë

LEZHË – Një konflikt mes disa të rinjve është regjistruar pak minuta më parë në lagjen “Skënderbeg” të qytetit të Lezhë, duke u përshkallëzuar nga debat verbal në përplasje fizike.
Sipas burimeve nga vendngjarja, të rinjtë fillimisht janë konfliktuar për motive të dobëta dhe më pas janë përfshirë në dhunë fizike ndaj njëri-tjetrit. Dyshohet se shkak i përplasjes ka qenë një debat i çastit, i lidhur me ngacmimin e një vajze.
Forcat e policisë kanë mbërritur në zonë dhe janë vënë në ndjekje të personave të përfshirë në ngjarje, me qëllim identifikimin dhe kapjen e tyre.
Ndërkohë, po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të incidentit.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
