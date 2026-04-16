Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
E huaja lind fëmijën në Tiranë dhe zhduket, policia në kërkim të saj
Transmetuar më 16-04-2026, 20:00

Një shtetase e huaj është shpallur në kërkim nga policia, pasi dyshohet se ka braktisur fëmijën e saj të mitur në një spital në kryeqytet.

Sipas njoftimit zyrtar, bëhet fjalë për një grua me inicialet M. Ch., ndaj së cilës kanë nisur procedurat penale nga strukturat për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Nr. 3 në Tiranë.

Autoritetet po punojnë për lokalizimin dhe kapjen e saj, ndërsa vijojnë veprimet hetimore për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Ndërkohë, fëmija i mitur ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe strukturave përkatëse sociale, ku po merr asistencën e nevojshme.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...