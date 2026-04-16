Vdekja e 19-vjeçares shqiptare trazon Greqinë. Reagojnë autoritetet

ATHINË – Vdekja e një 19-vjeçareje shqiptare, e identifikuar si Myrto, ka shkaktuar reagime të forta në Greqia, ndërsa autoritetet vijojnë hetimet për rrethanat e ngjarjes.
Sipas të dhënave zyrtare, e reja u dërgua pa ndjenja në spitalin e Kefalonia, pasi ishte braktisur në një shesh në Argostoli nga tre persona, të cilët tashmë janë arrestuar.
Ministri grek i Shëndetësisë, Adonis Georgiadis, reagoi publikisht për rastin, duke mbrojtur veprimet e stafit mjekësor. Ai publikoi edhe një deklaratë të administratës së spitalit, e cila hodhi poshtë pretendimet për vonesa në trajtimin e pacientes, duke theksuar se ndërhyrja ka qenë e menjëhershme dhe profesionale.
Sipas autoriteteve shëndetësore, mjekët kanë reaguar brenda pak minutash nga momenti i mbërritjes së 19-vjeçares në urgjencë. Megjithatë, Georgiadis deklaroi se e reja kishte mbërritur në gjendje kritike, me shenja jete minimale, duke e bërë të pamundur shpëtimin e saj.
Raporti paraprak mjeko-ligjor tregon se shkaku i vdekjes dyshohet të jetë një atak kardiak, ndërsa hetimet po fokusohen edhe në përdorimin e mundshëm të lëndëve narkotike. Sipas dëshmive të para, viktima kishte konsumuar kokainë, një fakt që pritet të konfirmohet nga analizat toksikologjike.
Ndërkohë, autoritetet kanë mbledhur prova në ambientin ku e reja kishte qëndruar përpara ngjarjes, përfshirë gjurmë gjaku dhe sende të tjera, të cilat pritet të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të rastit.
Tre persona të moshës 22, 23 dhe 26 vjeç janë vënë në pranga, pasi dyshohet se kanë qenë në shoqërinë e 19-vjeçares në orët e fundit dhe e kanë braktisur atë në gjendje të rëndë shëndetësore. Hetimet vijojnë për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore të secilit prej tyre.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd