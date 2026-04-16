Meloni ‘braktis’ Trump. I bashkohet liderve europianë në Paris në Samitin për Hormuzin

PARIS – Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, pritet të marrë pjesë në një samit të nivelit të lartë në Pallati Élysée, me ftesë të presidentit francez Emmanuel Macron, për të diskutuar mbi situatën në Ngushtica e Hormuzit.
Në takimin e planifikuar për 17 prill do të jenë gjithashtu të pranishëm kryeministri britanik Keir Starmer dhe kancelari gjerman Friedrich Merz, në një përpjekje për të koordinuar qëndrimet evropiane mbi një nga çështjet më të ndjeshme gjeopolitike aktuale.
Samiti vjen në një moment delikat për raportet ndërkombëtare, ndërsa përfshirja e Italisë shihet si një sinjal për ripozicionim strategjik, në sfondin e tensioneve të fundit mes Melonit dhe presidentit amerikan Donald Trump.
Diskutimet pritet të fokusohen në mundësinë e një misioni evropian në Ngushticën e Hormuzit, një korridor kyç për transportin global të energjisë. Megjithatë, detajet mbi një angazhim të tillë mbeten ende të paqarta, ndërsa vendet evropiane kërkojnë një qasje të koordinuar dhe të qëndrueshme përpara çdo veprimi konkret.
Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar një angazhim më të shpejtë nga aleatët, çka ka nxitur diskutime mbi balancimin e marrëdhënieve transatlantike dhe nevojën për një qasje të pavarur evropiane.
Zhvillimet e fundit kanë shtuar presionin mbi qeverinë italiane për të përcaktuar një linjë të qartë politike, ndërsa Roma duket se po forcon koordinimin me partnerët kryesorë evropianë, veçanërisht me Parisin dhe Berlinin.
Autoritetet italiane e kanë cilësuar situatën si një “divergjencë mendimesh” dhe jo krizë, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së partneritetit strategjik me SHBA-në, paralelisht me forcimin e bashkëpunimit brenda Evropës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd