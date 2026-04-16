Armëpushim 10-ditor mes Izraelit dhe Libanit, SHBA ndërmjetëson marrëveshjen

WASHINGTON – Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka njoftuar arritjen e një marrëveshjeje për armëpushim 10-ditor mes Izraeli dhe Libani.
Sipas deklaratës së publikuar në platformën Truth Social, armëpushimi pritet të hyjë në fuqi në orën 17:00 sipas kohës së Bregut Lindor të SHBA-ve (EST) dhe konsiderohet rezultat i përpjekjeve diplomatike të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Trump bëri të ditur se marrëveshja u arrit pas një serie takimesh të zhvilluara në Washington, D.C., ku – sipas tij – për herë të parë pas më shumë se tre dekadash, përfaqësues të Izraelit dhe Libanit u ulën në të njëjtën tryezë negociatash.
Ai theksoi se bisedimet kanë qenë intensive dhe janë drejtuar nga zyrtarë të lartë amerikanë, me qëllim uljen e tensioneve dhe krijimin e një kanali të drejtpërdrejtë komunikimi mes palëve. Në procesin e ndërmjetësimit janë përfshirë edhe Sekretari i Shtetit, Marco Rubio, si dhe Zëvendëspresidenti JD Vance.
Sipas presidentit amerikan, armëpushimi 10-ditor synon të shërbejë si një periudhë testimi për vullnetin e palëve në uljen e armiqësive dhe shmangien e përshkallëzimit të mëtejshëm ushtarak.
Ai shtoi se gjatë kësaj periudhe do të vijojnë negociatat për arritjen e një marrëveshjeje më të gjerë dhe afatgjatë, e cila mund të garantojë stabilitet në rajon.
Trump theksoi gjithashtu se SHBA do të mbetet e angazhuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në këtë proces, duke koordinuar komunikimin mes palëve dhe duke monitoruar zbatimin e armëpushimit, të cilin e cilësoi si një hap të rëndësishëm drejt uljes së tensioneve në Lindjen e Mesme.
