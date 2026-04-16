Shehaj Braçes në Kuvend: Hajdut i vogël! Braçe: Ke kërkuar falje si legen!

TIRANË – Një debat i ashpër verbal është regjistruar sot në seancën plenare të Kuvendit të Shqipërisë mes deputetit socialist Erion Braçe dhe kreut të Partisë Mundësia, Agron Shehaj.
Përplasja nisi pasi Shehaj e cilësoi Braçen me termin “hajdut i vogël”, duke shkaktuar reagimin e menjëhershëm të këtij të fundit. Sipas raportimeve nga salla e Kuvendit, Braçe iu afrua vendit ku ishte ulur Shehaj dhe i kërkoi llogari për deklaratën.
Debati mes tyre vijoi me tone të larta, ku të dy deputetët shkëmbyen akuza dhe kundërakuza. Braçe pretendoi se një deklaratë e ngjashme ishte bërë edhe më herët nga Shehaj dhe se më pas ky i fundit kishte kërkuar falje, gjë që u kundërshtua nga Shehaj.
Situata krijoi tension në sallë, ndërsa ndërhyrja e drejtuesve të seancës u kërkua për të qetësuar debatin dhe për të vijuar normalisht punimet parlamentare.
Përplasja:
Ti je hajdut i vogël”, i tha Shehaj-Braçes.
“Atë hajdutin ta kam thënë njëherë, e ke bërë si legen, ke kërkuar edhe falje”, ia ktheu Braçe-Shehajt.
“Jo jo, s’të kam kërkuar falje. Je një hajdut i vogël. Je i vogël në gjithçka”, i tha Shehaj-Braçes.
“Zoti kryetar, merr masa shkova unë te ai hajduti i vogël, apo erdhi ai te unë”, përfundoi Shehaj.
