Zjarr në “Hotel Tirana”, ndërhyjnë forcat zjarrfikëse

TIRANË – Një zjarr ka rënë pasditen e kësaj të enjteje në Hotel Tirana, duke përfshirë katin e katërt të godinës.
Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë forcat zjarrfikëse, të cilat po punojnë për shuarjen e flakëve dhe vënien nën kontroll të situatës. Pamjet nga terreni tregojnë ndërhyrjen e ekipeve të emergjencës, ndërsa operacioni vijon.
Deri në këto momente nuk dihen shkaqet e rënies së zjarrit, ndërsa autoritetet pritet të nisin hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
Ky incident vjen vetëm pak ditë pas një tjetër zjarri në një kompleks banimi pranë QSUT, ku dhjetëra apartamente u dëmtuan rëndë.
