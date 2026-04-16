‘Shqipëri-Kroaci-Kosovë na rrezikojnë’! Vuçiç mobilizon ushtrinë e Serbisë

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka deklaruar se vendi i tij do të intensifikojë përgatitjet ushtarake, duke përmendur si sfidë sigurie bashkëpunimin mes Kosova, Shqipëria dhe Kroacia.
Gjatë një takimi me drejtues të lartë të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcave të Armatosura Serbe, Vuçiç bëri të ditur një sërë masash për modernizimin e ushtrisë. Ai propozoi hartimin e një strategjie për robotizimin e forcave, krijimin e njësive të pajisura me platforma robotike, si dhe ngritjen e strukturave të specializuara për përdorimin e dronëve sulmues me rreze të gjatë veprimi.
Në fokus të planit është edhe trajnimi i njësive speciale dhe të zbulimit për identifikimin e objektivave, me qëllim rritjen e efektivitetit të artilerisë dhe aviacionit, si dhe zgjerimi i përdorimit të teknologjive pa pilot në ushtri.
Vuçiç theksoi se Serbia synon të forcojë kapacitetet mbrojtëse përmes investimeve të reja dhe paralajmëroi nënshkrimin e kontratave të rëndësishme për blerje ushtarake në ditët në vijim. Sipas tij, këto masa synojnë rritjen e gatishmërisë dhe aftësive operative të vendit.
Në një deklaratë tjetër, presidenti serb u ndal edhe te komentet e ministrit të Jashtëm rus, Sergey Lavrov, lidhur me mundësinë që Serbia të shndërrohet në një zonë tampon në rast të përshkallëzimit të tensioneve ndërkombëtare. Vuçiç u shpreh se nuk mund të përjashtojë plotësisht këto vlerësime, ndërsa ritheksoi angazhimin për të ruajtur marrëdhëniet me Rusinë dhe Kinën, paralelisht me procesin e integrimit evropian.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd