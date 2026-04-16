Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
I riu në Tiranë kryen marrëdhënie pa dëshirë me një adoleshente, shpallet në kërkim
Transmetuar më 16-04-2026, 17:25

Një 17-vjeçare ka kallëzuar në polici një 23-vjeçar, se ky i fundit kreu marrëdhënie seksuale me të pa dëshirën e saj.

Sipas njoftimit të policisë, me datë 14 prill, M.C. 23-vjeç dyshohet se ka përdhunuar adoleshenten.

Policia ka shpallur menjëherë në kërkim të riun, teksa po punohet edhe për verifikimin e kallëzimit.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...