‘E karkoj makinën te priza e telefonit’! Korreshi përplaset me ministrin socialist në Kuvend

Seanca plenare në Kuvendi i Shqipërisë u shoqërua me debate mes deputetit të Partisë Demokratike, Saimir Korreshi, dhe ministrit të Energjisë, Enea Karakaçi, lidhur me mungesën e investimeve dhe shërbimeve publike në Lushnje.
Gjatë fjalës së tij, Korreshi kritikoi ashpër qeverinë, duke pretenduar se qyteti i Lushnjës është lënë pas dore në raport me Fier dhe Berat. Ai solli si shembull mungesën e infrastrukturës dhe institucioneve, duke përmendur edhe gjendjen e shërbimit zjarrfikës.
Sipas deputetit, në raste emergjente, zjarrfikësit e Lushnje detyrohen të furnizohen me ujë në Fier, çka, sipas tij, vështirëson ndërhyrjet dhe rrit rrezikun e dëmeve nga zjarret. Ai ngriti gjithashtu shqetësime për mungesën e investimeve në zyrat e OSHEE dhe institucione të tjera lokale.
Nga ana tjetër, ministri Enea Karakaçi hodhi poshtë kritikat, duke deklaruar se investimet në rrjetin energjetik janë në vijim në disa zona të bashkisë Lushnje, përfshirë Ballagat-Hysgjokaj, Kolonjë, Dushk dhe Golem.
Ai theksoi se janë duke u instaluar dhjetëra kabina elektrike të reja, me qëllim përmirësimin e furnizimit me energji për banorët, dhe i bëri thirrje deputetit të verifikojë nga afër projektet në terren.
Debati mes palëve u shoqërua edhe me tone ironike, duke reflektuar tensionet politike mbi çështjet e zhvillimit lokal dhe investimeve publike.
