Ministri i Jashtëm: Kina mbështet ruajtjen e fazës së armëpushimit dhe bisedimet e paqes

Ministri i Jashtëm Wang Yi tha të mërkurën se Kina mbështet ruajtjen e fazës së armëpushimit dhe bisedimet e paqes, të cilat i shërbejnë interesave themelore të popullit iranian dhe pasqyrojnë pritshmëritë e përbashkëta të vendeve në rajon dhe të bashkësisë ndërkombëtare.
Wang, gjithashtu anëtar i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të PKK, i bëri deklaratat gjatë një bisede telefonike me Ministrin e Jashtëm të Iranit Seyed Abbas Araghchi.
Wang deklaroi se Kina, si gjithmonë, mbështet Iranin në ruajtjen e sovranitetit, sigurisë dhe dinjitetit kombëtar të tij. Presidenti Xi Jinping paraqiti solemnisht një propozim me katër pika për ruajtjen dhe promovimin e paqes dhe stabilitetit në Lindjen e Mesme, duke kontribuar në një zgjidhje kineze për krizën. Situata aktuale ka arritur në një fazë kritike të tranzicionit nga lufta në paqe ndaj po hapet një dritare mundësie për paqe.
Kina mbështet ruajtjen e momentit të armëpushimit dhe negociatave, i cili është në interesat themelore të popullit iranian dhe është gjithashtu pritshmëria e përbashkët e vendeve të rajonit dhe bashkësisë ndërkombëtare. Sovraniteti, siguria, të drejtat dhe interesat legjitime të Iranit si shtet bregdetar i Ngushticës së Hormuzit, duhet të respektohen dhe të mbrohen. Në të njëjtën kohë, duhet të garantohet liria e lundrimit dhe siguria në ngushticën ndërkombëtare. Përpjekjet për të rivendosur lundrimin normal në ngushticë janë thirrja unanime e bashkësisë ndërkombëtare.
Kina është e gatshme të vazhdojë të promovojë lehtësimin e situatës, të përmirësojë marrëdhëniet midis vendeve të rajonit dhe të luajë një rol konstruktiv në arritjen përfundimtare të paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në Lindjen e Mesme, në përputhje me frymën e propozimit me katër pika të Presidentit Xi Jinping.
Araghchi informoi mbi zhvillimet e fundit në negociatat Iran-SHBA dhe hapat e mëtejshëm të Iranit, duke deklaruar se Irani është i gatshëm të vazhdojë të kërkojë një zgjidhje racionale dhe realiste përmes negociatave paqësore. Irani vlerëson shumë përpjekjet e vazhdueshme të Kinës për të ulur tensionet dhe pret që Kina të luajë një rol pozitiv në promovimin e paqes dhe përfundimin e konfliktit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd