FIFA konfirmon pjesëmarrjen e Iranit në Kupën e Botës 2026

ZVICËR – Presidenti i FIFA, Gianni Infantino, ka konfirmuar se Irani do të marrë pjesë “pa asnjë dyshim” në Kupa e Botës FIFA 2026, pavarësisht tensioneve të vazhdueshme gjeopolitike në Lindjen e Mesme.
Duke folur në një konferencë ekonomike të organizuar nga CNBC, Infantino theksoi se sporti duhet të mbetet i ndarë nga politika, duke nënvizuar se përfaqësuesja iraniane është e kualifikuar dhe ka të drejtë të garojë në turne.
Irani siguroi kualifikimin për në Botërorin 2026 në mars 2025, duke u renditur mes përfaqësueseve më të mira të Azisë. Megjithatë, pjesëmarrja e saj kishte ngjallur pikëpyetje për shkak të marrëdhënieve të tensionuara me Shtetet e Bashkuara.
Infantino deklaroi se ekipi iranian “duhet të jetë i pranishëm”, pasi përfaqëson popullin e tij dhe lojtarët dëshirojnë të marrin pjesë në kompeticion. Ai shprehu gjithashtu shpresën që situata ndërkombëtare të stabilizohet deri në nisjen e turneut.
Më herët, edhe Donald Trump kishte ngritur shqetësime lidhur me sigurinë e lojtarëve iranianë në territorin amerikan.
Sipas planifikimit aktual, Irani pritet të zhvillojë ndeshjet e Grupit G në Los Angeles dhe Seattle, ndërsa kampi bazë do të vendoset në Tucson.
Kupa e Botës FIFA 2026 do të organizohet bashkërisht nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Meksika, me nisjen e planifikuar më 11 qershor.
