‘Të pres me fitore, të dua’! Brikena surprizon Mateon me dron mbi shtëpinë e Big Brother VIP Albania

Një moment emocional është regjistruar në spektaklin Big Brother VIP Albania, ku mbi shtëpinë e banorëve është ngritur një dron dedikuar Mateos nga ish-banorja Brikena.
Mesazhi i dronit mbante mbishkrimin: “Të dua, të pres me fitore”, duke shkaktuar emocione te banori, i cili është parë i prekur gjatë momentit në oborr.
Brikena, e cila është eliminuar më herët në gjysmëfinale të formatit, ka treguar më pas në daljen e saj në “Big Brother VIP Fan Club” se për të, përvoja në lojë ka marrë një drejtim emocional, duke kaluar përtej garës dhe çmimit të madh.
Ajo ka deklaruar se ndjenjat për Mateon kanë qenë vendimtare dhe se për të kjo eksperiencë ka sjellë më shumë se një fitore në lojë, duke e konsideruar si fitore personale lidhjen që ka krijuar.
Sipas saj, komunikimi me familjarët e Mateos ka qenë i menjëhershëm dhe marrëdhënia e tyre ka marrë mbështetjen e të dyja familjeve.
Ngjarja ka tërhequr vëmendjen e publikut, i cili vijon të ndjekë me interes zhvillimet mes dy ish-banorëve të formatit.
