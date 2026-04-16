Mali i Zi në BE në 2028, Presidenti Milatoviç: Synojmë anëtarësim të plotë, jo nivele të ulta si vendet fqinje

Anëtarësimi i Malit të Zi në BE deri në vitin 2028 është ende realist dhe qëllimi i vendit është anëtarësimi i plotë, në kontrast me propozimet e fundit nga rajoni që mbështesnin një nivel më të ulët integrimi. Këto ishin pikat e ngritura nga Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviç, në intervistën e tij gjatë vizitë së tij në Berlin.
Gjatë vizitës në Gjermani, Milatović zhvilloi takime me anëtarë të Bundestagut dhe mbajti një fjalim në Komisionin për Çështjet Evropiane, ku theksoi se Mali i Zi po punon për t’u bërë shteti i 28-të anëtar i Bashkimit Evropian.
Sipas tij, faza e ratifikimit nga shtetet anëtare mund të ndodhë gjatë periudhës 2027–2028, duke e konsideruar këtë proces të realizueshëm brenda mandatit aktual të institucioneve evropiane.
I pyetur për propozimet e fundit nga rajoni, përfshirë idenë e artikuluar nga Edi Rama dhe Aleksandar Vučić për një integrim gradual në tregun e vetëm të BE-së dhe zonën Shengen pa anëtarësim të plotë, Milatović u shpreh se këto ide janë legjitime, por Mali i Zi po ndjek rrugën klasike të pranimit si shtet anëtar me të drejta të plota.
Ai shtoi se sfida kryesore mbetet sigurimi i mbështetjes politike brenda vendeve anëtare të BE-së, veçanërisht në Gjermani dhe Francë, por theksoi se Podgorica po punon për të ndërtuar konsensus përmes kontakteve jo vetëm me qeveritë, por edhe me parlamentet dhe forcat politike opozitare.
Milatović deklaroi gjithashtu se ka vërejtur sinjale pozitive nga udhëheqja franceze për zgjerimin e ardhshëm të Bashkimit Evropian, duke e konsideruar këtë një moment të rëndësishëm për procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor.
