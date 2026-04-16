YouTube mbyll kanale satirike për Trump, ndez debat për censurë dhe propagandë në rrjet

Platforma YouTube ka mbyllur disa llogari që prodhonin përmbajtje satirike dhe animacione, të cilat shpesh përqeshnin figurën e ish-presidentit amerikan Donald Trump, duke ndezur debat të gjerë mbi kufirin mes dezinformimit, propagandës dhe lirisë së shprehjes në rrjetet sociale.
Një nga kanalet e prekura është “Explosive Media”, i cili ishte bërë i njohur për video të animuara me stil satirik, përfshirë skena me figura publike dhe situata të luftës në Lindjen e Mesme. Platforma e ka justifikuar mbylljen me shkelje të rregullave për spam, praktika mashtruese dhe përmbajtje manipuluese, pa dhënë detaje të plota për raste specifike.
Sipas raportimeve, përmbajtje e ngjashme është hequr edhe nga platforma Meta në rrjete si Instagram, ndërsa kanali në fjalë ka vijuar aktivitetin në platforma të tjera si X dhe Telegram.
Grupi që qëndron pas këtyre videove ka mohuar çdo lidhje me Teheranin, duke i cilësuar akuzat si “shtrembërim” dhe “shpifje”, ndërsa këmbëngul se përmbajtja e tyre është thjesht satirë politike dhe animacion.
Debati është përqendruar mbi rolin e platformave digjitale si rregullatorë të përmbajtjes politike, veçanërisht në një kontekst ku lufta e informacionit dhe narrativat propagandistike po zhvillohen paralelisht me konfliktet reale.
Analistët theksojnë se heqja e përmbajtjes nuk nënkupton domosdoshmërisht zhdukjen e saj, pasi ajo shpesh rishfaqet në platforma të tjera ose shpërndahet përmes rrjeteve alternative, duke e bërë luftën kundër dezinformimit gjithnjë e më komplekse në epokën digjitale.
