Qeveria ‘e ha’ presionin, ofron marrëveshje për autobusët një ditë pasi hoqën gjysmën e mjeteve të transportit publik

Tryeza me përfaqësues të Shoqatave të Transportit Urban dhe Interurban, me fokus mbi situatën e krijuar së fundmi nga rritja e çmimit të karburanteve u zhvillua sot në Tiranë dhe qeveria duket se e hëngri shpejt presionin, një ditë pasi të 450 linjat e transportit urban dhe interurban tërhoqën nga qarkullimi më shumë se gjysmën e mjeteve.
Qeveria Shqiptare ofroi të subvencionojë transportin publik, për të rikthyer në normalitet këtë shërbim të domosdoshëm për qytetarët.
Në takimin e zhvilluar sot me shoqatat e transportit publik, qeveria ka propozuar dhënie kompensimi në masën 50 lekë për litër për naftën, për 3 muaj, për të gjithë operatorët e transportit publik në vend.
Por Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas dhe Shoqata Kombëtare e Transportit Urban dhe Ndërqytetas ka kërkuar subvencionim dyfish ose 100 lekë për litër, një skemë e ngjashme me vitin 2022.
Për propozimin e subvencionimit në masën 50 lekë për litër, Kostandin Foni, kryetar i Shoqatës së Transportit Qytetas, tha se kjo vlerë nuk arrin të mbulojë kostot shtesë nga shtrenjtimi i naftës. Megjithatë ai tha se vlerëson pozitivisht propozimin e qeverisë, si hap të parë për të vijuar normalitetin e shërbimit.
Një ditë më parë në të gjithë vendin shërbimi i transportit publik u reduktua deri në 60%. Operatorët e 450 linjave të transportit në vend paralajmëruan përshkallëzime të mëtejshme nëse nuk do të kishte reagim të institucioneve.
Shoqata ka kërkuar miratimin e një pakete antikrizë emergjente, në përputhje me precedentët ekzistues.
Kështu, kërkohet ndërhyrje e menjëhershme përmes një pakete mbështetëse financiare, duke marrë si bazë ligjore dhe praktike VKM nr. 225, datë 13.04.2022 “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së kompensimit për shoqëritë e linjave të transportit qytetas, rrethqytetas dhe ndërqytetas, pjesë e paketës antikrizë”, e cila është miratuar në kushte të ngjashme krize për kompensimin e kostove të karburantit për operatorët e transportit publik me 100 lekë/litër.
Më 2022, paketa financiare e asaj periudhe ishte rreth 500 milionë lekë, dhe për 6 muaj u përdor jo më shumë se deri 60 për qind e shumës së ofruar.
Shoqata ka kërkuar dhe heqjen e taksës së qarkullimit: "Duke qenë se taksa e qarkullimit përbën një komponent të rëndësishëm në strukturën e çmimit të karburantit, kërkohet pezullimi ose përjashtimi i përkohshëm i saj për operatorët e transportit publik. Kjo taksë është e përcaktuar në Ligjin nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar, në nivelin 27 lekë/litër, së bashku me taksën e karbonit prej 3 lekë/litër, dhe aplikohet në mënyrë të njëtrajtshme mbi benzinën dhe gazoilin. Duke qenë një barrë fikse që përfshihet në çmimin final, ajo rëndon proporcionalisht më shumë në kushtet e rritjes së çmimeve të tregut". Kjo pikë duket se nuk është trajtuar në mbledhjen e sotme.
