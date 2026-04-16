GJKKO thirri Edi Ramën për dosjen ‘Partizani’, Berisha flet nga Kuvendi

Berisha: Do jem përballë kryehajdutit Rama në gjykatë, e ftoj të bëhet burrë dhe të kërkojë seancë të hapur për mediat
Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) ka thirrur për të dëshmuar kryeministrin Edi Rama në kuadër të hetimeve për dosjen e njohur si “Partizani”.
Lidhur me këtë zhvillim ka reaguar nga Kuvendi kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha, i cili deklaroi se thirrja e Ramës në gjykatë është një kërkesë e hershme e opozitës dhe se, sipas tij, kryeministri ka firmosur një numër të madh dokumentesh në këtë çështje.
Berisha tha se dokumentet në fjalë përmbajnë shkelje ligjore dhe se, sipas tij, vendimet për ndryshime pronësore dhe destinacione tokash janë marrë në mënyrë të paligjshme.
Ai shtoi se thirrja e kryeministrit në gjykatë duhet të shërbejë si një mundësi për sqarimin e plotë të akuzave dhe përballjen e drejtpërdrejtë në procesin gjyqësor, duke e konsideruar çështjen si një nga aferat më të rëndësishme të hetuara.
Pjesa e plotë
Pyetje: Z. Berisha, ditën e djeshme, GJKKO ka vendosur të thërrasë si një nga dëshmitarët për çështjen ku jeni person nën hetim edhe kryeministrin Rama. Keni një koment?
Sali Berisha: Është kërkuar me kohë thirrja e Edi Ramës pasi në atë dosje Edi Rama ka mbi 12 firma, ose 10 firma, se tani duhet t’i numëroj. Prej tyre, në shkelje flagrante të ligjeve dhe i ndëshkuar nga gjykata për to dhe prokuroria mercenarët e Ramës nuk e thirrën njëherë kur ne kërkuam.
Përkundrazi akuzuan Sali Berishën për gjëra që nuk kishte asnjë lidhje me to.
Gjykata zbatoi ligjin në kuptimin që firmat aty janë të Edi Ramës. Unë kam një firmë pas firmës së Edi Ramës, ex-oficio firma ime. Që absolutisht në gjithë aktivitetin tim nuk kam firmosur ndonjëherë kundër projekteve që ata kanë prurë, sepse me Kushtetutë, territori është i bashkive përveç rasteve kur kërcënohet siguria.
Edhe në atë rast, Kongresi i Autoriteteve Rajonale u shpreh në favor të Ramës dhe kundër meje. Pra, unë nuk mund të ndryshoja dhe Rama me 12 firma, Rama i cili ka ndërruar destinacionin pa u kthyer prona tek pronari, pa kërkesën e pronarëve, pa kërkesën e pronarëve fare, ka ndërruar destinacionin e një pjese të mirë të territorit në vitin 2006 për ta shndërruar në zonë urbanistike se duket ia kishte vënë syrin si toka e askujt bashkë me Olsin e tij dhe bashkë me një futbollist. Ishte bërë një treshe që donte të ndërtonin aty parajsën e tij.
Kjo është.
Thirrja e tij, unë them që çdo gjykatës serioz vendos marrjen në ndjekje penale të Edi Ramës për ato akte.
Por edhe thirrja, do të jemi ballë përballë aty dhe i thoni të bëhet burrë, të mos kërkojë seancë pa mediat, të kërkojë mediat aty kombëtare dhe ndërkombëtare dhe të vijnë të shohin shqiptarët se cili është Edi Rama në atë aferë, çfarë korrupsioni, çfarë aktesh korruptive të mëdha ka kryer ai duke ndryshuar destinacion pa asnjë kërkesë nga pronarët, por vetëm për llogari të xhepit të tij dhe enturazhit të tij.
Z. Berisha, ju do shkoni vetë në gjykatë?
Sali Berisha: Sigurisht, pa diskutim, unë e mirëpres të shkojmë. U them bile të afrojmë se populli e pret këtë.
Ju siguroj që populli e pret.
Shqiptarët e presin me padurim një konfrontim në sallën e gjykatës midis meje dhe kryehajdutit që është bërë tani i famshëm në gjithë botën për vjedhjet që u bën shqiptarëve.
Përballë me zotin Rama apo me zotin Balla që është kallëzuesi juaj në SPAK?
Sali Berisha: Unë përballjen e kam kërkuar dhe e kërkoj me Edi Ramën. Ai është njeriu që ka një aferë të tmerrshme korruptive, ka firmosur ndryshimin e destinacionit pa asnjë kërkesë pronarësh.
Asnjë kërkesë pronarësh, përveç Olsi Ramës dhe është një futbollist tjetër aty, do ia gjejmë emrin nëpër arkiva atij.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd