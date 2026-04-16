‘Është njeriu shoferit të Ramës’! Përplasje në Kuvend. Hiqet nga rendi i ditës projektligji për Gardën e Republikës
Transmetuar më 16-04-2026, 11:40

Është shtyrë për seancën e radhës projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 33, datë 31.03.2021, ‘Për Gardën e Republikës së Shqipërisë’”, pas kërkesës së kreut të grupit parlamentar të Taulant Balla, kërkesë që u miratua edhe me votat e opozitës.

Vendimi ka sjellë debat të fortë në Kuvend, ku opozita e ka kundërshtuar projektligjin duke e cilësuar si të personalizuar dhe të lidhur me emërime të caktuara brenda strukturave të Gardës së Republikës.

Deputeti i opozitës Klevis Balliu deklaroi se nisma, sipas tij, synon emërimin e një personi të lidhur me rrethin e kryeministrit në krye të Gardës, duke e konsideruar këtë si një ndërhyrje politike në institucion.

Nga ana tjetër, Taulant Balla i ka hedhur poshtë këto pretendime, duke i cilësuar si të pavërteta dhe insinuata politike.

Ai theksoi se Garda e Republikës është një institucion elitar i sigurisë së shtetit dhe duhet trajtuar me respekt, duke shtuar se çdo ndryshim ligjor ka për qëllim përmirësimin e funksionimit të saj dhe jo emërime personale.

Sipas Ballës, shtyrja e projektligjit është një praktikë normale parlamentare për t’i dhënë kohë të mjaftueshme shqyrtimit të çështjeve të tjera në rendin e ditës.

Debati mes palëve vijon të mbetet i fortë, ndërsa projektligji pritet të rikthehet në seancën e datës 23 për shqyrtim të mëtejshëm.

