‘Është njeriu shoferit të Ramës’! Përplasje në Kuvend. Hiqet nga rendi i ditës projektligji për Gardën e Republikës

Është shtyrë për seancën e radhës projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 33, datë 31.03.2021, ‘Për Gardën e Republikës së Shqipërisë’”, pas kërkesës së kreut të grupit parlamentar të Taulant Balla, kërkesë që u miratua edhe me votat e opozitës.
Vendimi ka sjellë debat të fortë në Kuvend, ku opozita e ka kundërshtuar projektligjin duke e cilësuar si të personalizuar dhe të lidhur me emërime të caktuara brenda strukturave të Gardës së Republikës.
Deputeti i opozitës Klevis Balliu deklaroi se nisma, sipas tij, synon emërimin e një personi të lidhur me rrethin e kryeministrit në krye të Gardës, duke e konsideruar këtë si një ndërhyrje politike në institucion.
Nga ana tjetër, Taulant Balla i ka hedhur poshtë këto pretendime, duke i cilësuar si të pavërteta dhe insinuata politike.
Ai theksoi se Garda e Republikës është një institucion elitar i sigurisë së shtetit dhe duhet trajtuar me respekt, duke shtuar se çdo ndryshim ligjor ka për qëllim përmirësimin e funksionimit të saj dhe jo emërime personale.
Sipas Ballës, shtyrja e projektligjit është një praktikë normale parlamentare për t’i dhënë kohë të mjaftueshme shqyrtimit të çështjeve të tjera në rendin e ditës.
Debati mes palëve vijon të mbetet i fortë, ndërsa projektligji pritet të rikthehet në seancën e datës 23 për shqyrtim të mëtejshëm.
