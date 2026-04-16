Nën hetim për shpërdorim detyre, prokuroria e Vlorës dërgon në gjyq 7 persona, mes tyre ish-zyrtarë të imt-së

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim 7 persona, mes tyre ish-zyrtarë të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit (IMT) Himarë, të akuzuar për shpërdorim detyre dhe ndërtim të paligjshëm.
Çështja lidhet me hetimet për ndërtimet e paligjshme në zonën “Kodra e Rrapojve”, Himarë, ku sipas prokurorisë, të pandehurit kanë vepruar në kundërshtim me ligjin gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre publike, duke dëmtuar interesat e shtetit dhe të subjekteve të tjera.
Sipas njoftimit zyrtar, në gjyq janë dërguar këta shtetas:
M.B., i akuzuar për “ndërtim të paligjshëm” (neni 199/a/4 i Kodit Penal) B.M., i akuzuar për “ndërtim të paligjshëm” (neni 199/a/4 i Kodit Penal) Sh.T., i akuzuar për “ndërtim të paligjshëm” (neni 199/a/4 i Kodit Penal) R.H., ish-kryeinspektor i IMT Bashkia Himarë, i akuzuar për “shpërdorim detyre” (neni 248 i Kodit Penal) M.N., ish-kryeinspektor i IMT Bashkia Himarë, i akuzuar për “shpërdorim detyre” (neni 248 i Kodit Penal) E.Z., ish-inspektor i IMT Bashkia Himarë, i akuzuar për “shpërdorim detyre” (neni 248 i Kodit Penal) R.K., ish-inspektor i IMT Bashkia Himarë, i akuzuar për “shpërdorim detyre” (neni 248 i Kodit Penal)
Prokuroria thekson se hetimet kanë evidentuar shkelje të detyrës nga zyrtarët përgjegjës, të cilët dyshohet se kanë lejuar ose nuk kanë parandaluar ndërtimet e paligjshme në zonën në fjalë.
Çështja pritet të vijojë në gjykatë për shqyrtim të mëtejshëm të përgjegjësisë penale të të pandehurve.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
