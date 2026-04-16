E papritur! Amarildo Bakaj tërhiqet nga boksi në moshën 26-vjeçare: ‘Kam lindur në vendin e gabuar, m’u lodh shpirti’

Boksieri shqiptar Amarildo Bakaj ka njoftuar tërheqjen e papritur nga sporti i boksit në moshën vetëm 26-vjeçare, duke shënuar fundin e një karriere që ai e përshkruan si të mbushur me sakrifica, mungesë mbështetjeje dhe lodhje emocionale.
Në reagimin e tij në rrjetet sociale, Bakaj thekson se vendimi nuk lidhet me mungesë aftësish sportive, por me lodhje shpirtërore dhe vështirësi financiare, të cilat sipas tij kanë ndikuar drejtpërdrejt në ecurinë e karrierës.
Ai shprehet se sportistët shqiptarë përballen me mungesë të theksuar mbështetjeje në krahasim me kolegët në SHBA dhe Angli, ku sistemet e sponsorizimit dhe infrastruktura sportive janë shumë më të zhvilluara.
Një tjetër element i rëndësishëm i deklaratës së tij është refuzimi për të ndryshuar identitetin dhe imazhin patriotik në këmbim të kontratave ndërkombëtare. Sipas Bakajt, qëndrimi i tij për të garuar gjithmonë nën ngjyrat kuqezi ka ndikuar në kufizimin e mundësive të tij profesionale.
Në mesazhin e tij emocional, ai shpreh edhe zhgënjim të thellë ndaj mungesës së mbështetjes në vend, duke theksuar se kjo ka ndikuar në vendimin për t’u tërhequr nga sporti.
“kam lindur në vendin e gabuar… m’u lodh shpirti,” shkruan ai ndër të tjera.
Me këtë vendim, Amarildo Bakaj mbyll një kapitull të rëndësishëm në karrierën e tij sportive, duke lënë pas një mesazh mbi sfidat e sportistëve shqiptarë dhe realitetin e tyre në arenën ndërkombëtare.
