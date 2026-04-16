Rama në Romë, takim me Melonin. Nuk dihet axhenda e bisedimeve

Kryeministri Edi Rama zhvillon sot një vizitë zyrtare në Itali, ku do të pritet në Romë nga homologia e tij, Giorgia Meloni.
Takimi mes dy liderëve do të mbahet në Palazzo Chigi në orën 15:00 dhe pritet të fokusohet në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Italisë, si dhe në çështje të bashkëpunimit rajonal dhe evropian.
“Ditën e enjte, më datë 16 prill, kryeministrja Meloni do të zhvillojë një takim me kreun e qeverisë së Shqipërisë, Edi Rama, në Palazzo Chigi”, thuhet në njoftimin zyrtar të qeverisë italiane.
Qeveria shqiptare nuk ka dhënë informacion për këtë vizitë. Zyrtarisht nuk dihen arsyet dhe axhenda e bisedimeve.
Vizita vjen në një moment kur bashkëpunimi mes dy vendeve është intensifikuar në disa fusha kyçe, përfshirë ekonominë, sigurinë dhe projektet e përbashkëta.
Takimi shihet si një vazhdim i këtij bashkëpunimi dhe një mundësi për të diskutuar hapat e ardhshëm në marrëdhëniet dypalëshe.
Detaje të tjera mbi temat konkrete të bisedimeve pritet të bëhen publike pas përfundimit të takimit.
