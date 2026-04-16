FMN ul parashikimet për ekonominë e Shqipërisë

Tiranë – Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) ka rishikuar në ulje pritshmëritë për rritjen ekonomike të Shqipërisë, duke sinjalizuar një periudhë më të ngadaltë zhvillimi dhe rritje të presioneve inflacioniste në vitet 2026–2027.
Sipas raportit më të fundit të pasqyrës ekonomike globale, ekonomia shqiptare pritet të rritet me 3.4% në vitin 2026, nga 3.6% që ishte parashikuar më herët. Për vitin 2027, rritja është ulur në 3.2%, nga 3.4% në vlerësimin e mëparshëm.
Megjithatë, Shqipëria mbetet ndër ekonomitë me performancë më të mirë në rajon, duke u renditur e dyta pas Kosova, e cila pritet të rritet me 3.6%. Ndërkohë, rishikimet më të forta në ulje janë regjistruar në Serbia (2.8%), Bosnjë dhe Hercegovina (2.2%), Mali i Zi (2.8%) dhe Maqedonia e Veriut (3.2%).
Presion nga zhvillimet globale
FMN thekson se ulja e pritshmërive lidhet ngushtë me pasiguritë ndërkombëtare, veçanërisht ndikimin e konfliktit në Lindjen e Mesme mbi tregjet globale të energjisë dhe lëndëve të para. Këto zhvillime po ndikojnë drejtpërdrejt në inflacion dhe në kushtet financiare globale.
Në raportin e pranverës, “Ekonomia globale sërish në test”, institucioni paralajmëron se ekonomia botërore po hyn në një fazë më të brishtë. Rritja globale pritet të jetë 3.1% në 2026 dhe 3.2% në 2027, më e ulët se ritmet e viteve të mëparshme dhe nën mesataren historike.
Inflacion më i lartë në horizont
FMN ka rishikuar në rritje edhe inflacionin për Shqipërinë. Çmimet pritet të rriten me 3.7% në 2026, duke tejkaluar objektivin prej 3% të Banka e Shqipërisë.
Në rajon, inflacioni mbetet më i lartë, me kulme në Serbi (7%) dhe Kosovë (5.8%), duke reflektuar ekspozimin më të madh ndaj çmimeve të energjisë dhe importeve.
Rreziqe dhe perspektivë
Sipas FMN-së, rreziqet për ekonominë globale dhe atë shqiptare mbeten të orientuara negativisht. Faktorët kryesorë përfshijnë:
përshkallëzimin e tensioneve gjeopolitike, rritjen e borxhit publik, shtrëngimin e kushteve financiare, dhe luhatjet në tregjet financiare.
Megjithatë, në anën pozitive, investimet në inteligjencën artificiale dhe reformat strukturore mund të mbështesin rritjen në afatmesëm.
Përfundim: Shqipëria pritet të ruajë një ritëm relativisht të qëndrueshëm rritjeje krahasuar me rajonin, por përballet me sfida të qarta nga inflacioni më i lartë dhe një mjedis global gjithnjë e më i pasigurt.
