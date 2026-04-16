‘Nëse nuk fitoj “Big Brother VIP”, dua që çmimi të shkojë te…’ Miri surprizon me deklaratën
Transmetuar më 16-04-2026, 09:28

Mbrëmja e sotme në shtëpinë e Big Brother VIP u karakterizua nga një format i veçantë intervistash me finalistët, të cilët ndanë emocionet, strategjitë dhe pritshmëritë e tyre pak para finales së madhe.

Gjatë intervistës së tij, finalisti Miri u përball me disa pyetje direkte, mes të cilave edhe një zgjedhje hipotetike mbi fituesin e edicionit, në rast se ai vetë nuk do të triumfonte.

Në përgjigjen e tij, Miri përmendi emrin e Selinës si konkurrenten që do të dëshironte të shpallej fituese, duke e cilësuar atë si një nga lojtaret më të forta dhe më të denja të këtij sezoni.

Kjo deklaratë u interpretua si një shenjë vlerësimi dhe sportiviteti, pavarësisht dinamikave, aleancave dhe përplasjeve që kanë karakterizuar rrugëtimin e tyre brenda shtëpisë.

Reagimi i tij ka tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut, duke nxjerrë në pah një anë më të matur dhe respektuese mes finalistëve, në një moment kur gara po i afrohet kulmit të saj.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

