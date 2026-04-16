KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
I riu nga Tropoja hap zjarr me pistoletë në rrugë (Video)
Transmetuar më 16-04-2026, 08:51

Tropojë – Një 23-vjeçar është arrestuar në qytetin e Bajram Currit, pasi u kap duke qarkulluar me armë zjarri pa leje dhe në gjendje të dehur.

Sipas Policisë së Tropojës, i riu me inicialet A. Gj., banues në Bajram Curri, u ndalua në flagrancë teksa drejtonte një automjet tip “Benz”. Gjatë kontrollit, në mjet iu gjet një armë zjarri pistoletë me municion luftarak, e cila u sekuestrua së bashku me automjetin.

Nga verifikimet e kryera, rezultoi se 23-vjeçari ishte nën efektin e alkoolit në momentin e ndalimit. Po ashtu, nga hetimet paraprake dyshohet se ai kishte qëlluar më herët në ajër me armën që e mbante pa leje.

Operacioni u realizua nga strukturat e Komisariatit të Policisë Tropojë, në kuadër të goditjes së rasteve të armëmbajtjes pa leje.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

