I riu nga Tropoja hap zjarr me pistoletë në rrugë (Video)

Tropojë – Një 23-vjeçar është arrestuar në qytetin e Bajram Currit, pasi u kap duke qarkulluar me armë zjarri pa leje dhe në gjendje të dehur.
Sipas Policisë së Tropojës, i riu me inicialet A. Gj., banues në Bajram Curri, u ndalua në flagrancë teksa drejtonte një automjet tip “Benz”. Gjatë kontrollit, në mjet iu gjet një armë zjarri pistoletë me municion luftarak, e cila u sekuestrua së bashku me automjetin.
Nga verifikimet e kryera, rezultoi se 23-vjeçari ishte nën efektin e alkoolit në momentin e ndalimit. Po ashtu, nga hetimet paraprake dyshohet se ai kishte qëlluar më herët në ajër me armën që e mbante pa leje.
Operacioni u realizua nga strukturat e Komisariatit të Policisë Tropojë, në kuadër të goditjes së rasteve të armëmbajtjes pa leje.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
