Pakistani i çon mesazh amerikan Iranit. Teherani: Duam paqe të fortë në mbarë Lindjen e Mesme

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi tha në një postim në rrjetet sociale se e falënderoi Pakistanin për pritjen bujare të dialogut SHBA-Iran, ndërsa priti shefin e ushtrisë së vendit, Feldmarshal Asim Munir, në Teheran.
Araghchi priti Munirin, i cili kryeson një delegacion të nivelit të lartë politik dhe të sigurisë, në një takim zyrtar menjëherë pasi ai mbërriti në Teheran për të përcjellë një mesazh nga Uashingtoni.
Delegacioni përfshin përfaqësues nga Ministria e Jashtme e Pakistanit, institucionet e sigurisë dhe ekspertë teknikë.
“Shpreha mirënjohje për mikpritjen bujare të dialogut nga Pakistani, duke theksuar se kjo pasqyron marrëdhënien tonë të thellë dhe të shkëlqyer dypalëshe”, postoi ai në X.
“Angazhimi ynë për të promovuar paqen dhe stabilitetin në rajon mbetet i fortë – dhe i përbashkët.”
Qëllimi i vizitës së delegacionit pakistanez është t’i përçojë një mesazh amerikan udhëheqjes iraniane dhe të planifikojë raundin tjetër të negociatave.
Mbërritja e zyrtarit më të lartë ushtarak të Pakistanit nënvizon rolin në rritje të Islamabadit si një ndërmjetës kyç midis Teheranit dhe Uashingtonit.
Më herët të mërkurën, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmail Baghaei, konfirmoi se Teherani do të priste një delegacion pakistanez, duke shtuar se shkëmbimet indirekte të mesazheve midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara vazhdojnë.
"Pas bisedimeve që u zhvilluan në Islamabad, si dhe diskutimeve që pala pakistaneze ka pasur me Shtetet e Bashkuara, pikëpamjet tona janë përcjellë dhe dëgjuar", tha Baghaei.
“Natyrisht, gjatë kësaj vizite, të dyja palët pritet të diskutojnë në detaje pikëpamjet e tyre.”
Shtytja diplomatike vjen ndërsa një armëpushim dyjavor midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, i ndërmjetësuar nga Pakistani, mbetet në fuqi.
Delegacioni i udhëhequr nga Munir pritet të diskutojë kornizën për një raund të dytë të mundshëm bisedimesh midis Teheranit dhe Uashingtonit, me Islamabadin që del si vendi i mundshëm i takimit. Raundi i parë i bisedimeve në Islamabad dështoi të prodhonte një marrëveshje gjatë fundjavës pas negociatash që zgjatën 21 orë.
Armëpushimi hyri në fuqi pas 40 ditësh luftimesh që filluan më 28 shkurt, kur Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën një luftë kundër Iranit.
Sulment përfshinë vrasjen e udhëheqësit të atëhershëm të Iranit, Ajatollah Seyyed Ali Khamenei, si dhe sulme ndaj objekteve bërthamore, shkollave, spitaleve dhe infrastrukturës civile, denoncoi Irani.
Forcat e armatosura të Iranit u përgjigjën me 100 valë sulmesh hakmarrëse në kuadër të Operacionit Premtimi i Vërtetë 4, duke lëshuar qindra raketa balistike dhe hipersonike, si dhe dronë, kundër bazave ushtarake amerikane në të gjithë Azinë Perëndimore dhe pozicioneve izraelite në të gjithë territoret e pushtuara.
