MPJ: E drejta bërthamore e Iranit është e panegociueshme, s’mund të provohet diçka që nuk ekziston

Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit deklaroi se e drejta bërthamore e vendit është e panegociueshme dhe e garantuar nga e drejta ndërkombëtare.
Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, Esmail Baghaei tha se e drejta e Iranit për përdorimin e energjisë bërthamore buron nga anëtarësimi në Traktatin për Mospërhapjen e Armëve Bërthamore (NPT) dhe nuk mund të hiqet dorë nga ajo.
Ai shtoi se çështjet që lidhen me nivelin dhe llojin e pasurimit janë të diskutueshme, por Irani duhet të jetë në gjendje ta vazhdojë këtë proces bazuar në nevojat e tij.
Baghaei gjithashtu, duke komentuar mbi raundin e ardhshëm të negociatave me Shtetet e Bashkuara dhe deklaratat e zyrtarëve amerikanë, tha se programi bërthamor i Iranit ka qenë gjithmonë me qëllime paqësore dhe se nuk mund të provohet diçka që nuk ekziston.
