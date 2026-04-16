Deputeti polak: Izraeli është versioni i ri i Gjermanisë naziste

Një deputet polak e quajti Izraelin, versionin e ri të Gjermanisë naziste. Konrad Berkewicz ka demonstruar zemërimin e tij ndaj Izraelit që e cilësoi vrasës fëmijësh.
Duke mbajtur flamurin izraelit me simbolin e Gjermanisë naziste ai tha se Izraeli është versioni i ri i Gjermanisë naziste.
Gjatë fjalimit të tij në Parlamentin polak, Berkewicz deklaroi se Izraeli ka kryer krime lufte duke përdorur municione dhe armë të ndaluara ushtarake dhe fosfor të bardhë në sulmet agresive ndaj Libanit dhe Rripit të Gazës.
Ai e quajti këtë regjim "terrorizëm të ri" dhe tha se flamuri i tij duhet të shoqërohet me simbolin e Gjermanisë naziste.
Organizata “Human Rights Watch” kishte njoftuar gjithashtu më parë se "më 3 mars 2026, ushtria izraelite përdori në mënyrë të paligjshme municione me fosfor të bardhë në zjarrin e artilerisë mbi shtëpitë në qytetin Yohmor në Libanin jugor."
Një agjenci lajmesh libaneze (Ani) vuri në dukje gjithashtu se Izraeli kishte sulmuar Tel Nahas dhe Khayyam (dy qytete të tjera kufitare) me zjarr artilerie dhe bombardime me fosfor.
