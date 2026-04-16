Polemika në “Ferma VIP”: reagime të forta ndaj Ilir Shaqirit pas incidentit me Mimoza Ahmetin

Një situatë e ndodhur së fundmi në spektaklin Ferma VIP ka shkaktuar reagime të shumta dhe kritika në rrjetet sociale, duke vënë në qendër të vëmendjes Ilir Shaqiri dhe Mimoza Ahmeti.
Ngjarja nisi si një moment i lehtë mes banorëve, pasi Shaqiri, në formë shakaje, i tha Ahmetit se kishte ruajtur për të një pjesë ushqimi. Megjithatë, situata mori një tjetër drejtim kur ai, me ndihmën e Adion, e kapi fizikisht dhe tentoi t’i japë ushqim me forcë.
Edhe pse brenda shtëpisë momenti u trajtua me të qeshura dhe u konsiderua si lojë, reagimi i publikut ka qenë i ashpër. Pamjet e shpërndara në rrjetet sociale janë shoqëruar me komente kritike, ku ndjekësit e cilësojnë veprimin të papranueshëm dhe kërkojnë masa ndaj protagonistëve.
Shumë prej tyre kanë theksuar se sjellje të tilla fizike, të kryera pa pëlqimin e një personi, nuk duhet të normalizohen në ekran, pavarësisht kontekstit argëtues të formatit.
Nga ana tjetër, Mimoza Ahmeti zgjodhi ta kalojë situatën me sportivitet, pa e dramatizuar. Megjithatë, debati në publik mbetet i hapur.
Deri tani, nuk ka një reagim zyrtar nga produksioni i Ferma VIP, ndërsa mbetet për t’u parë nëse do të merren masa pas këtij incidenti që ka nxitur polemika të forta.
