Kasacioni lë në fuqi dënimin me 30 vite burg për shqiptaren e akuzuar për vrasje të dyfishtë

Gjykata e Kasacionit në Itali ka konfirmuar dënimin me 30 vite burg për Elona Kalesha, 42 vjeçe, e akuzuar për vrasje të dyfishtë dhe përdhosje të kufomës në lidhje me ngjarjen e ndodhur në Firence.
Sipas vendimit përfundimtar, u rrëzua ankimi i mbrojtjes, ndërsa u pranua kërkesa e prokurorisë për të lënë në fuqi dënimin e dhënë nga shkallët më të ulëta të gjyqësorit.
Ngjarja daton në vitin 2015, kur Teuta Pasho dhe Shpëtim Pasho u zhdukën në Firence. Pas pesë vitesh kërkimesh, në dhjetor 2020, mbetjet e tyre u gjetën të copëtuara dhe të futura në katër valixhe, të hedhura në një zonë pranë superstradës Firence–Pisa–Livorno dhe burgut të Solliçiano.
Më herët, në vitin 2025, Gjykata e Apelit kishte konfirmuar të njëjtin dënim prej 30 vitesh burg, duke rrëzuar si kërkesën e prokurorisë për burgim të përjetshëm, ashtu edhe pretendimin e mbrojtjes për pafajësi.
Vendimi i Kasacionit e bën përfundimtar dënimin ndaj të akuzuarës, duke mbyllur përfundimisht një nga çështjet më të rënda kriminale të viteve të fundit në Itali.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
