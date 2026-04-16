Këmbimi valutor sot: Si paraqiten monedhat e huaja në tregun shqiptar

Në tregun e këmbimit valutor në vend, monedhat kryesore të huaja vijojnë të shfaqin luhatje të lehta gjatë ditës së sotme.
Sipas kursit zyrtar, Dollari amerikan blihet me 80.8 lekë dhe shitet me 82 lekë.
Ndërkohë, Euro këmbehet me 95.3 lekë në blerje dhe 96.1 lekë në shitje, duke mbetur një nga monedhat më të përdorura në tregun vendas.
Edhe Franga zvicerane paraqitet relativisht e qëndrueshme, duke u blerë me 103.1 lekë dhe duke u shitur me 104.1 lekë.
Ndërsa Paundi britanik vijon të mbetet në nivele më të larta krahasuar me monedhat e tjera, me kurs blerjeje 109.3 lekë dhe shitjeje 110.3 lekë.
Tregu valutor mbetet i ndjeshëm ndaj zhvillimeve ekonomike ndërkombëtare dhe kërkesës së brendshme, duke reflektuar ndryshime të përditshme në raportet e këmbimit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd