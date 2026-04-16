Luhatje të motit gjatë së enjtes, reshjet ndërpriten pasdite

Të enjten, vendi do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, me mot të karakterizuar nga alternime kthjellimesh dhe vranësirash, të cilat hera-herës pritet të jenë të dendura.
Sipas parashikimeve, reshje shiu me intensitet të ulët do të shfaqen në orët e mesditës dhe do të vijojnë deri në pasdite, kryesisht në zonat malore të ultësirës perëndimore, si dhe në verilindje të vendit. Pas orëve të pasdites pritet ndërprerja e reshjeve në të gjithë territorin.
Era do të fryjë me drejtim verilindje–veriperëndim, me shpejtësi mesatare rreth 7 m/s. Në zonat bregdetare dhe në lugina, ajo mund të arrijë shpejtësi deri në 16 m/s.
Ndërkohë, valëzimi në detet Adriatik dhe Jon parashikohet të jetë i forcës 2 deri në 4 ballë.
