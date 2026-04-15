Hetimet për kontratat publike/ Policia në Francë nuk lejohet të hyjë në pallatin e Macron për shkak të imunitetit presidencial

Paris, 15 prill 2026 – Autoritetet franceze janë përfshirë në një hetim mbi kontrata që lidhen me organizimin e ceremonive përkujtimore në Panteon, ndërsa një përpjekje e hetuesve për të hyrë në Pallatin Élysée është refuzuar nga presidenca franceze, duke u thirrur në imunitetin e Presidentit Emmanuel Macron.
Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, përfshirë “Politico”, hetuesit u paraqitën në ambientet e presidencës, por nuk u lejuan të kryenin kontroll brenda godinës. Një zyrtar i Élysée deklaroi se dokumentet që lidhen me administratën e brendshme dhe që nuk prekin funksionet presidenciale mund të vihen në dispozicion të hetimit, por vetëm me kërkesë zyrtare.
Hetimi për dyshime korrupsioni
Prokuroria financiare kombëtare në Francë po heton dyshime për korrupsion, ushtrim ndikimi dhe konflikt interesi në lidhje me kontratat e dhëna për organizimin e ceremonive në Panteon, një nga monumentet më të rëndësishme historike në Paris ku prehen figura të shquara të historisë franceze.
Sipas hetuesve, në qendër të shqyrtimit ndodhen kontrata të përsëritura të dhëna kompanisë “Shortcut Events”, e cila dyshohet se ka përfituar organizimin e disa ceremonive shtetërore me vlerë të konsiderueshme financiare.
Roli i institucioneve publike
Hetimi po shqyrton gjithashtu lidhjet e mundshme mes kompanisë private dhe “Centre des monuments nationaux”, institucioni përgjegjës për menaxhimin e trashëgimisë historike në Francë.
Sipas raportimeve të mediave franceze, çdo ceremoni e organizuar në Panteon ka kushtuar rreth dy milionë euro, çka ka ngritur dyshime për procedura të mundshme të parregullta në dhënien e kontratave.
Autoritetet franceze vijojnë hetimet, ndërsa presidenca thekson se është e gatshme të bashkëpunojë brenda kuadrit ligjor dhe institucional.
