Spektakël dhe gola në “Allianz Arena”: Real Madrid në avantazh ndaj Bayern Munich në Champions League

Munich, 15 prill 2026 – Supersfida e kthimit në çerekfinalet e UEFA Champions League mes Bayern Munich dhe Real Madrid po zhvillohet me ritëm të lartë dhe shumë emocione, duke prodhuar gola dhe spektakël që në minutat e para.
Ndeshja nisi me një gabim të portierit Manuel Neuer, i cili në minutën e parë i dhuroi një mundësi të artë Arda Güler. Mesfushori i Real Madrid nuk gaboi dhe kaloi “Los Blancos” në avantazh, duke ndezur festën në kampin madrilen.
Reagimi i Bayern Munich ishte i menjëhershëm. Vetëm pesë minuta më vonë, Aleksandar Pavlović riktheu baraspeshën me një finalizim të saktë brenda zonës.
Real Madrid nuk u tërhoq dhe riktheu epërsinë falë një tjetër momenti magjik nga Arda Güler, i cili shënoi një gol të bukur nga goditja e dënimit, duke kompletuar dopietën personale.
Bavarezët vazhduan të përgjigjen me intensitet të lartë dhe Harry Kane barazoi shifrat në 2-2, duke mbajtur të gjallë tensionin e sfidës.
Pak para fundit të pjesës së parë, Kylian Mbappé realizoi golin e tretë për Real Madrid, duke çuar rezultatin në 3-2 për miqtë pas 45 minutave të para.
Duke kujtuar rezultatin e ndeshjes së parë, ku Bayern Munich kishte fituar 2-1, kualifikimi mbetet plotësisht i hapur dhe pritet një pjesë e dytë me intensitet maksimal.
