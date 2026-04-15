Rusia publikon listën e fabrikave në Evropë që prodhojnë armatim: Janë objektiva sulmi nga ushtria jonë!

Zëvendëskryetari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Dmitry Medvedev, ka kërcënuar se fabrikat evropiane që prodhojnë dronë dhe pajisje të tjera ushtarake mund të bëhen shënjestra të ushtrisë ruse.
Në një postim në X, Medvedev tha se lista e fabrikave evropiane të prodhimit të dronëve është në fakt një listë e objektivave të mundshëm për forcat e armatosura ruse.
"Deklarata nga Ministria e Mbrojtjes Ruse duhet të merret fjalë për fjalë: lista e objekteve evropiane që prodhojnë dronë dhe pajisje të tjera është një listë e objektivave të mundshëm për forcat e armatosura ruse. Se kur sulmet do të bëhen realitet varet nga ajo që do të ndodhë më pas. Flini të qetë, partnerë evropianë", tha ai me ironi.
Më herët, Presidenti serb Aleksandar Vuçiç, deklaroi se fillimi i Luftës së Tretë Botërore është padyshim çështje ditësh ose javësh.
Rusia publikon listën e objekteve ushtarake të lidhura me Ukrainën në mbarë botën
Vendet europiane që prodhojnë armë për Kievin rrezikojnë një konflikt të drejtpërdrejtë me Moskën, ka paralajmëruar Ministria ruse e Mbrojtjes.
Mbështetësit perëndimorë të Kievit synojnë të rrisin prodhimin e dronëve me rreze të gjatë për të mbështetur Ukrainën, ka deklaruar Ministria ruse e Mbrojtjes, duke paralajmëruar se kjo lëvizje mund të përfshijë drejtpërdrejt vendet europiane në konflikt me Rusinë.
Ministria tha se një rrjet objektesh që prodhojnë dronë dhe komponentët e tyre operon në disa vende europiane, përfshirë Britaninë e Madhe, Gjermaninë, Danimarkën, Holandën, Letoninë, Lituaninë, Çekinë, Finlandën dhe Poloninë. U identifikuan gjithashtu objekte jashtë Europës, përfshirë Turqinë dhe Izraelin. Vetëm në Itali ndodhen të paktën katër të tilla.
Sipas ministrisë, mbështetësit perëndimorë të Kievit po përpiqen të rrisin ndjeshëm prodhimin e mjeteve ajrore pa pilot me rreze të gjatë, një hap që Moska e cilëson si “një përshkallëzim të qëllimshëm të situatës ushtarako-politike në të gjithë Europën”. Sipas saj, këto përpjekje rrezikojnë t’i kthejnë vendet pritëse në “zonë të pasme strategjike të Ukrainës”.
“Zbatimi i skenarëve të sulmeve terroriste kundër Rusisë… duke përdorur dronë ‘ukrainas’ të prodhuar në Europë, çon në pasoja të paparashikueshme”, tha ministria, duke iu referuar deklaratave të përsëritura të zyrtarëve ukrainas për zgjerimin e sulmeve me rreze të gjatë.
Sipas saj, në vend që të forcojnë sigurinë e shteteve europiane, këto veprime po i afrojnë ato gjithnjë e më shumë një lufte me Rusinë.
Ministria përmendi konkretisht disa objekte prodhimi dronësh në Britani, Gjermani, Danimarkë, Holandë, Letoni, Lituani, Çeki, Finlandë dhe Poloni.
Të paktën katër objekte që prodhojnë komponentë dronësh ndodhen në Itali, ndërsa fabrika të tjera janë identifikuar në Turqi, Spanjë, Gjermani, Çeki dhe Izrael.
Ukraina ka kryer vazhdimisht sulme me dronë në thellësi të territorit rus, duke goditur infrastrukturë civile, objekte industriale dhe zona banimi. Këto sulme janë intensifikuar në javët e fundit, me qindra dronë që dërgohen çdo ditë.
Zyrtarët rusë i kanë cilësuar këto si sulme “terroriste” që synojnë të kompensojnë humbjet në front, ndërsa Moska ka reaguar me sulme të sajat ndaj infrastrukturës ushtarake dhe duale, duke këmbëngulur se nuk godet objektiva thjesht civile.
“Objektiva legjitime”: Medvedev për listën e publikuar nga Ministria e Mbrojtjes
Një listë me objekte prodhimi të lidhura me Ukrainën në Europë, e publikuar nga ushtria ruse, duhet parë si një listë objektivash të mundshëm, ka deklaruar ish-presidenti rus Dmitry Medvedev.
Ministria ruse e Mbrojtjes publikoi listën duke pretenduar se mbështetësit perëndimorë të Kievit po planifikojnë të rrisin ndjeshëm prodhimin e dronëve për të goditur Rusinë. Sipas saj, kjo do t’i afrojë vendet europiane drejt një përplasjeje të drejtpërdrejtë me Moskën.
Medvedev, zëvendëskryetar i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, u bëri thirrje vendeve europiane ta marrin seriozisht paralajmërimin.
“Deklarata e Ministrisë së Mbrojtjes duhet marrë fjalë për fjalë: lista e objekteve europiane që prodhojnë dronë dhe pajisje të tjera është një listë objektivash të mundshëm për forcat e armatosura ruse. Kur do të bëhen sulmet varet nga zhvillimet e mëtejshme. Flini të qetë, partnerë europianë!”, shkroi ai në platformën X.
