Fëmijë të tmerruar që vrapojnë e që hidhen nga dritaret. Pamje dramatike nga sulmi me 9 viktima në shkollën në Turqi

Një ngjarje e rëndë ka tronditur Turqi, ku një sulm me armë zjarri në një shkollë të mesme në provincën Kahramanmaraş ka lënë të paktën nëntë persona të vdekur dhe disa të tjerë të plagosur.
Sipas informacioneve paraprake, autori i dyshuar është një nxënës 14-vjeçar i kësaj shkolle, i cili hapi zjarr brenda ambienteve, duke vrarë tetë nxënës dhe një mësues, si dhe duke plagosur 13 persona të tjerë. Pas sulmit, ai dyshohet se i ka dhënë fund jetës.
Pamje të publikuara nga vendngjarja tregojnë momente paniku, ku nxënësit përpiqen të shpëtojnë duke u hedhur nga dritaret e godinës së shkollës.
Të plagosurit janë transportuar në spital, ku gjashtë prej tyre ndodhen në njësitë e kujdesit intensiv, ndërsa tre raportohet të jenë në gjendje kritike.
Sipas të dhënave, autori, i identifikuar si Isa Aras Mersinli, ishte nxënës i shkollës dhe djali i një ish-oficeri policie. Autoritetet kanë shoqëruar në polici prindërit e tij, ndërsa vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motiveve të kësaj ngjarjeje të rëndë.
Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıda öğrenciler okul camlarından atlayarak hayatta kalmaya çalıştılar.#kahramanmaraş pic.twitter.com/5SLTcwKQig— Sol Yumruk (@Sol_Yumrukk) April 15, 2026
A new video shows students jumping from windows during the chaos; four people were killed and 20 others injured after an armed attack targeted Ayser Çalık Middle School in the Onikişubat district of Kahramanmaraş, Turkey, according to the governor. https://t.co/ZUE708R5iX pic.twitter.com/eaQb7bR99j— Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 15, 2026
