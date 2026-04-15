Lamine Yamal mesazh prekës për tifozët pas eliminimit të FC Barcelona nga UEFA Champions League

Talenti i ri i FC Barcelona, Lamine Yamal, ka reaguar me një mesazh emocional drejtuar tifozëve pas eliminimit të skuadrës nga UEFA Champions League.
Pavarësisht fitores 2–1 ndaj Atlético Madrid në ndeshjen e kthimit të çerekfinaleve, katalanasit nuk arritën të siguronin kualifikimin, pasi skuadra madrilene avancoi me rezultatin e përgjithshëm 3–2.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Yamal theksoi përkushtimin maksimal të ekipit, duke nënvizuar se skuadra dha gjithçka në fushë, por kjo nuk rezultoi e mjaftueshme për të kaluar më tej.
“Dhuruam gjithçka, por nuk ishte e mjaftueshme. Ky është vetëm fillimi i rrugëtimit. Për të arritur majën duhet të ngjitemi dhe e dimë që nuk do të jetë e lehtë, por dorëzimi nuk është opsion,” shprehet ai.
17-vjeçari theksoi gjithashtu se skuadra ka ende objektiva përpara dhe arsye për optimizëm, duke e konsideruar çdo gabim si një mundësi për të mësuar dhe për t’u përmirësuar.
Në përfundim, Yamal dha një mesazh të fortë për të ardhmen e klubit, duke premtuar rikthimin e FC Barcelona në nivelet më të larta të futbollit evropian.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd