Lamine Yamal mesazh prekës për tifozët pas eliminimit të FC Barcelona nga UEFA Champions League
Transmetuar më 15-04-2026, 21:24

Talenti i ri i FC Barcelona, Lamine Yamal, ka reaguar me një mesazh emocional drejtuar tifozëve pas eliminimit të skuadrës nga UEFA Champions League.

Pavarësisht fitores 2–1 ndaj Atlético Madrid në ndeshjen e kthimit të çerekfinaleve, katalanasit nuk arritën të siguronin kualifikimin, pasi skuadra madrilene avancoi me rezultatin e përgjithshëm 3–2.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Yamal theksoi përkushtimin maksimal të ekipit, duke nënvizuar se skuadra dha gjithçka në fushë, por kjo nuk rezultoi e mjaftueshme për të kaluar më tej.

“Dhuruam gjithçka, por nuk ishte e mjaftueshme. Ky është vetëm fillimi i rrugëtimit. Për të arritur majën duhet të ngjitemi dhe e dimë që nuk do të jetë e lehtë, por dorëzimi nuk është opsion,” shprehet ai.

17-vjeçari theksoi gjithashtu se skuadra ka ende objektiva përpara dhe arsye për optimizëm, duke e konsideruar çdo gabim si një mundësi për të mësuar dhe për t’u përmirësuar.

Në përfundim, Yamal dha një mesazh të fortë për të ardhmen e klubit, duke premtuar rikthimin e FC Barcelona në nivelet më të larta të futbollit evropian.

