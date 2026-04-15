IGJEUM: Rikthehen reshjet e shiut në të gjithë vendin
Transmetuar më 15-04-2026, 21:16

IGJEUM ka publikuar parashikimin më të fundit mbi kushtet meteorologjike në Shqipëria për dy ditët në vijim.

Sipas institutit, orët e mbetura të kësaj të mërkure, si dhe dita e enjte, 16 prill, do të karakterizohen nga reshje shiu në të gjitha qarqet e vendit. Reshjet pritet të jenë kryesisht me intensitet të dobët dhe të shpërndara në të gjithë territorin.

Sa i përket temperaturave për ditën e enjte, ato parashikohen si më poshtë:

Në zonat bregdetare: 14 deri në 23 °C Në zonat e ulëta: 11 deri në 25 °C Në zonat malore: 9 deri në 20 °C

Ndërkohë, era pritet të fryjë e lehtë deri mesatare, pa probleme të theksuara për qarkullimin apo aktivitetet në natyrë.

Autoritetet rekomandojnë kujdes të shtuar, veçanërisht për drejtuesit e mjeteve, për shkak të lagështisë në rrugë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

