IGJEUM: Rikthehen reshjet e shiut në të gjithë vendin

IGJEUM ka publikuar parashikimin më të fundit mbi kushtet meteorologjike në Shqipëria për dy ditët në vijim.
Sipas institutit, orët e mbetura të kësaj të mërkure, si dhe dita e enjte, 16 prill, do të karakterizohen nga reshje shiu në të gjitha qarqet e vendit. Reshjet pritet të jenë kryesisht me intensitet të dobët dhe të shpërndara në të gjithë territorin.
Sa i përket temperaturave për ditën e enjte, ato parashikohen si më poshtë:
Në zonat bregdetare: 14 deri në 23 °C Në zonat e ulëta: 11 deri në 25 °C Në zonat malore: 9 deri në 20 °C
Ndërkohë, era pritet të fryjë e lehtë deri mesatare, pa probleme të theksuara për qarkullimin apo aktivitetet në natyrë.
Autoritetet rekomandojnë kujdes të shtuar, veçanërisht për drejtuesit e mjeteve, për shkak të lagështisë në rrugë.
