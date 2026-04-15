Berisha për Salianjin: Unë sulmoja Ergys Agasin, ai drekonte me të! Përdori Suel Çelën për të kërcënuar demokratët

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka bërë akuza të forta ndaj ish-deputetit Ervin Salianji, duke e akuzuar për bashkëpunim me kundërshtarët politikë dhe për veprime që, sipas tij, e përjashtojnë nga kjo forcë politike. Salianjit bashkëpunoi me kundërshtarët dhe kërcënoi demokratët
Berat – Kryetari i opozitës, Sali Berisha, duke folur sonte nga Berati u ndal në partinë që drejton dhe u përpoq të bindë mbështetësit demokratë se "kjo parti që në themelimin e saj, e gjersa të jetë e gjallë, do jetë 100 përqind e hapur për mendimin ndryshe".
Këtu ai u ndal te Ervin Salianji i cili duket të jetë rivali i tij në PD. Këtë radhë, akuzat e Berishës për Salianjin, ishin vërtet të forta:
“Çdo njëri prej nesh duhet të dallojë mendimin ndryshe nga qëndrimi ndryshe. Nëse shpreh mendim ndryshe në forumet e partisë, nuk do të ketë asnjë pasojë. Por nëse bashkëpunon me kundërshtarin, nuk mund të jesh pjesë e kësaj partie,” u shpreh ai.
Berisha solli shembuj të sjelljeve që, sipas tij, përbëjnë qëndrime kundër partisë, duke përmendur raste kur individë kanë bërë thirrje për të votuar kundërshtarët apo janë afruar me figura politike rivale.
Duke u ndalur te rasti i Salianjit, ai deklaroi se kishte pasur kontakte me të edhe gjatë kohës kur ky i fundit ndodhej në burg, duke e konsideruar atë si të burgosur politik. Sipas Berishës, ai e kishte këshilluar që të mos firmoste dokumente që mund të interpretoheshin si pranim fajësie.
“Unë sulmoja çdo ditë Ergys Agasin si një nga figurat më të zeza, ndërsa ai drekonte me të,” tha Berisha, duke shtuar se ky veprim nuk ishte i pranueshëm politikisht.
Ai akuzoi gjithashtu Salianjin se kishte përdorur emra të botës së krimit për të ushtruar presion ndaj demokratëve.
“Në Elbasan më erdhën mesazhe se demokratët kërcënoheshin nga Suel Çela. Kjo është e papranueshme. Nuk mund të përdorësh figura të tilla për të rreshtuar njerëzit pas vetes,” u shpreh ai.
Berisha theksoi se në momentin që ndodhin veprime të tilla, individi përjashton vetveten nga partia.
Ai shtoi se raste të tilla janë të pakta brenda Partisë Demokratike, duke i cilësuar si përjashtime, ndërsa theksoi se shumica e anëtarëve dhe mbështetësve vazhdojnë të jenë të angazhuar dhe besnikë ndaj saj.
Në përfundim, Berisha u shpreh se Partia Demokratike do të vijojë të jetë e hapur dhe e bashkuar, por pa toleruar veprime që bien ndesh me parimet e saj.
Pjesa e plotë
"Në qoftë se ti në forumet e kësaj partie, shtron mendimin ndryshe, nuk do kesh pasojën më të vogël. Por në qoftë se bashkëpunon me kundërshtarin, nuk do jesh kurrë pjesë e kësaj partie.
Pas zgjedhjeve, çdo ditë unë mbeta duke denoncuar farsën elektorale, por çdo ditë informoj demokratët se ne analizë do të bëjmë sepse analiza është e nevojshme.
Por në qoftë se ti del ditën para zgjedhjeve dhe bën thirrje që të votohet deputeti kundërshtar, ti besoj se je ndarë me këtë parti. Ky është qëndrim, nuk është mendim ndryshe.
Në qoftë se ti ke mbajtur një post dhe ekspozohesh një javë rresht me deputeten kundërshtare, pastaj ke bërë zgjedhjen tënde. Nuk mund të thuash se jam në struktura.
Në qoftë se brenda 4 orëve një televizion publikon për ty nga zyra e Edi Ramës 16 lajme, që nuk i bën një njeri në Europë e botë, ti pastaj ke marrë një rol të gabuar. Nuk është roli që të përket sepse është një keqpërdorim që i bën mafies së medieve Edi Rama për qëllimet e veta.
Absolutisht asnjë njeri nuk do ketë kurrë pasojë për mendimin ndryshe, por veprimi ndryshe është tjetër.
Çfarë duhet të kemi ne një gjë? Duhet të jemi të drejtë. Dhe të drejtë do jemi kur të respektojmë investimin që ti ke bërë në PD.
Po e shkelmove vetë, ajo është puna jote. Por ne nuk ia mohojmë investimin askujt.
Në tërësi ne kaluam një proces jo të lehtë. Anëtar kryesie e kishim ne atë, djalë i ri, e respektoja shumë.
Por rrethanat e sollën në mënyrë të tillë që nuk mund të ishte në listën e deputetëve. Dhe ai shkon e bëhet drejtor i hipotekës në Vlorë.
A ma priste mendja mua këtë? Jo. Ky është qëndrim pastaj.
Bëhet drejtor i hipotekës në Vlorë, e mbajtën dy muaj dhe e flakën.
Tjetri, vjen sekretar politik i degës në Durrës dhe punon për kandidatin tjetër. Për Ani Dyrmishin.
Tani këta janë pak. Janë fare pak, por janë për të qenë.
Këta janë 10-15, nuk janë më shumë.
Kurse zotëria tjetër, ai doli nga burgu, para se të dilte më erdhi në zyrë dhe më tthotë, do të marr një mendim. Urdhëro, i them unë. I kisha shkuar dhe në burg dhe mirë kam bërë që i kam shkuar.
Dhe unë me bindjen më të thellë, ai ishte i burgosur politik.
Më vjen e më thotë, për të dalë këto tre muaj që kanë ngelur nga burgu, më kërkojnë të firmos një dokument që nuk do vras Fatmir Xhafën.
Jo, i them unë, mos e firmos këtë se me këtë pranon fajësinë.
Megjithatë, ti vendose vetë.
Ky, pas një jave u lirua. U gëzova.
A e firmose, jo më tha, nuk firmosa gjë.
Pastaj, Ergys Agasin. Unë sulmoja Ergys Agasin çdo ditë si një nga figurat më të zeza, ai drekonte me të.
Nuk ka rëndësi prapë, drekimi mirë nuk është, por mëkat nuk është.
Dhe në momentin që doli raporti ndërkombëtar, ne bëjmë mbledhjen e kryesisë. Atë e kooptuam në kryesi për ta nderuar.
Mblidhet kryesia, tani them unë, duhet të hidhemi në aksion dhe jemi vonë.
Edhe ai dakord tha.
Në këtë kohë, ai del veças e thotë se duhet të hidhet në aksion PD.
Mirë. Dakord.
Pastaj, në Elbasan demokratët mesazhe mua, i kërcënonte Suel Çela.
Jo, pastaj këtu kjo nuk mund të ndodhë kurrë.
Nuk kam kurrë dëshirë të përmend asnjë emër krimineli, por nuk pajtohem kurrë me asnjë akt të tyre, as ordiner, as politik.
Nuk mund të përdorësh ti Suel Çelën për të rreshtuar demokratët pas vetes.
Kështu që në atë moment i kam thënë, tani e ke përjashtuar veten nga partia.
Ai tjetri, ai nënkryetari i Durrësit, mik e kisha atë. Gjithë fushatën ai nuk punoi një ditë, përkundrazi punoi për tjetrin se u inatos se nuk u fut në listë.
Po tani ti vërtet nuk u fute për deputet, por të kishim kryetar të këshilltarëve tanë për bashkinë e Durrësit, nuk është se nuk u përfille.
Dhe gjatë fushatës u telefononte të tjerëve që mos punoni.
Këto janë qëndrime, nuk janë mendime.
Ata që punuan dhe ata që punojnë, ata nuk u kanë borxh këtyre.
Dhe u siguroj se ne do bashkohemi edhe më shumë dhe do hapemi dhe jemi të hapur. Por me njerëz të shkelur, siç thotë populli, me të shkelur, të shkelurit të shkojnë me ata që i kanë shkelur".
