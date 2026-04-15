‘Për interes shtetëror’! Çfarë parashikon neni 9 për dhënien e shtetësisë shqiptare për shtetasit e huaj?

Komisionet parlamentare në Shqipëria kanë miratuar ndryshimet në ligjin për shtetësinë, duke i hapur rrugë rishikimit të procedurave për pajisjen me pasaportë shqiptare të shtetasve të huaj.
Gjatë mbledhjeve të zhvilluara të mërkurën, Komisioni për Çështjet e Brendshme dhe Komisioni për Evropën dhe Punët e Jashtme miratuan projektligjin që amendon ligjin nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, një nismë e propozuar nga deputeti Taulant Balla.
Ndryshimet fokusohen kryesisht në Nenit 9 të ligjit, i cili rregullon dhënien e shtetësisë shqiptare për shtetas të huaj me kontribute të veçanta. Sipas draftit të ri, individë të caktuar mund të përfitojnë shtetësinë edhe pa plotësuar kriteret standarde, si periudha e qëndrimit në vend apo njohja e gjuhës dhe historisë, në rastet kur ekziston një interes i posaçëm shtetëror. Kjo dispozitë synon të përfshijë personalitete të spikatura në fusha si arsimi, shkenca, arti, kultura, ekonomia dhe sporti.
Gjatë prezantimit të nismës në komisione, Taulant Balla theksoi se ndryshimet nuk synojnë zgjerimin e pakontrolluar të dhënies së shtetësisë, por përkundrazi vendosin rregulla më të qarta dhe rrisin kontrollin institucional mbi procesin.
Nga ana e saj, zëvendësministrja e Brendshme, Silva Caka, sqaroi se projektligji adreson edhe një konflikt ekzistues kompetencash mes institucionit të Presidencës dhe agjencive përgjegjëse për programet e veçanta të shtetësisë, duke synuar qartësimin e procedurave në praktikë.
Në përfundim të shqyrtimit, të dy komisionet kaluan projektligjin në votim. Në Komisionin për Çështjet e Brendshme, të drejtuar nga Bledar Çuçi, relatori Ilir Pendavinji konfirmoi përputhshmërinë e draftit me Kushtetutën.
Ndërkohë, në Komisionin për Evropën dhe Punët e Jashtme, nën drejtimin e nënkryetares Bora Muzhaqi, relatori Ervin Hoxha vlerësoi respektimin e procedurave ligjore.
Projektligji u miratua në parim, nen për nen dhe në tërësi në të dy komisionet parlamentare, duke i hapur rrugë shqyrtimit dhe votimit përfundimtar në seancën plenare të Kuvendit.
