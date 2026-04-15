Skema financiare mashtruese dhe fshehje të ardhurash, bllokohen 750 mijë euro të 6 kompanive (Lista e plotë)

Prokuroria Tiranë sekuestron dhe bllokon 73 milionë lekë llogari të 6 shoqërive, të dyshuara për veprat penale “Krijimi i skemave mashtruese në lidhje me TVSH” dhe “Fshehja e të ardhurave.
Me kërkesë të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm në Tiranë u vendosën sekuestro preventime dhe bllokim i menjëhershëm i llogarive bankare për gjashtë shoqëri me një total prej 73.051.436 lekë.
Nga hetimet e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë, rezultoi se këto subjekte kanë përdorur fatura fiktive me qëllim shmangjen e detyrimeve tatimore.
Këto subjekte dyshohet se kanë qenë pjesë e një skeme të organizuar, ku janë lëshuar dhe përdorur fatura për punime dhe shërbime të pa kryera realisht, me qëllim përfitimin e padrejtë të TVSH-së dhe uljen e detyrimeve fiskale.
Për këtë arsye, u vendos sekuestro preventive dhe bllokim i menjëhershëm i llogarive bankare për disa shoqëri, me vlera të konsiderueshme monetare si më poshtë:
• “OLT-FLOR” shpk – në vlerën 6,479,834 lekë;
• “OLTI-Group” shpk – në vlerën 1,542,834 lekë;
• “ALBAVIA” shpk – në vlerën 23,056,593 lekë (TVSH + TF);
• “Kukës Chrome Minerals” shpk – në vlerën 24,570,607 lekë (TVSH + TF);
• “Troci 2005” shpk – në vlerën 10,521,085 lekë (TVSH + TF); dhe
• “STANDART” shpk – në vlerën 6,880,483 lekë (TVSH + TF).
Nga analiza financiare rezultoi se vlera e transaksioneve të dyshuara shkon mbi 73 milionë lekë, ndërsa dëmi i mundshëm ndaj buxhetit të shtetit lidhet me mosdeklarimin dhe shmangien e pagesës së tatimeve.
Në këtë fazë të procedimit, është urdhëruar për:
• Sekuestrimin e llogarive bankare në disa banka të nivelit të dytë;
• Bllokimin e menjëhershëm të tyre për të parandaluar lëvizjen e fondeve;
• Vijimin e hetimeve për identifikimin e plotë të personave të përfshirë.
Hetimet vijojnë për veprat penale “Krijimi i skemave mashtruese në lidhje me TVSH” dhe “Fshehja e të ardhurave”, ndërsa nuk përjashtohet marrja e masave të tjera procedurale në vijim.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd