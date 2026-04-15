I dënuar më parë për marrëdhënie me të mitur dhe përndjekje, digjet mjeti i 38-vjeçarit në Sarandë

Një automjet është përfshirë nga flakët gjatë orëve të natës në lagjen nr. 4 të qytetit të Sarandës, duke u shkrumbuar plotësisht.
Sipas informacioneve paraprake, mjeti i përkiste shtetasit Aljon Pasho, 38 vjeç, banues në Sarandë. Burime bëjnë me dije se ai rezulton me precedentë të mëparshëm penalë dhe ka qenë i dënuar me katër vite burg për vepra penale që lidhen me marrëdhënie seksuale me të mitur dhe përndjekje.
Policia ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e rënies së zjarrit, ndërsa po punohet për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe përcaktimin nëse bëhet fjalë për zjarrvënie të qëllimshme apo shkaqe aksidentale.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
