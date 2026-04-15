Panairi i 139-të i Kantonit hapet me një numër rekord kompanish pjesëmarrëse

Panairi i 139-të i Importit dhe Eksportit të Kinës (Panairi i Kantonit) u hap të mërkurën në Guangzhou. Më shumë se 32.000 kompani po marrin pjesë në panair këtë vit.
Në përputhje me trendet dhe karakteristikat e reja në zhvillimin e tregtisë së jashtme, Panairi i Kantonit i këtij viti paraqet 179 zona ekspozimi të specializuara, duke përfshirë nëntë zona të shtuara rishtazi për pajisje inteligjente që vishen, teknologji ekrani dhe dronë për konsumatorët. Gjithnjë e më shumë kompani, produkte dhe teknologji të reja po arrijnë në botë dhe po u shërbejnë konsumatorëve globalë.
Midis ekspozuesve, 60% zotërojnë markat e tyre, gati 20% kanë investuar jashtë vendit dhe mbi një e treta kanë kaluar nga shitja e produkteve në eksportimin e "produkteve + shërbimeve". Ndërkohë, 210 kompani kanë ngritur stenda për të ofruar shërbime të personalizuara, të tilla si magazinimi inteligjent, inspektimi i cilësisë së inteligjencës artificiale dhe zinxhirët inteligjentë të furnizimit.
Gatishmëria e blerësve ekzistues për të marrë pjesë në këtë ngjarje mbetet e qëndrueshme, ndërsa blerësit e rinj vijnë kryesisht nga vendet pjesëmarrëse në nismën "Një brez, një rrugë", me rritje më të shpejtë në Amerikën Latine dhe Afrikë.
