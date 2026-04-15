Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Kam 7 vite që i lutem Majlinda Carës’! Qytetarja kërkon të futet me forcë në SPAK!
Transmetuar më 15-04-2026, 15:01

iranë – Një incident i pazakontë është regjistruar këtë të mërkurë pranë ambienteve të Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ku një qytetare ka tentuar të hyjë me forcë brenda institucionit.

Sipas burimeve në vendngjarje, gruaja ka kërkuar me insistim të takojë prokuroren Majlinda Cara, duke deklaruar se prej shtatë vitesh kërkon zgjidhje për çështjen e saj.

Pasi nuk është lejuar të hyjë nga hyrja kryesore, ajo ka tentuar të kapërcejë kangjellat rrethuese për të hyrë në ambientet e brendshme. Roja i institucionit ka ndërhyrë duke e ndaluar dhe nxjerrë jashtë perimetrit të sigurisë.

Megjithatë, edhe pas ndërhyrjes, qytetarja ka vijuar përpjekjet për t’u futur në institucion, duke shkaktuar tension të përkohshëm në zonë.

Ndërkohë, nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa situata është vënë nën kontroll nga stafi i sigurisë.

Në një zhvillim tjetër, Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka ndërmarrë së fundmi veprime për sekuestrimin e kompanisë “Pepa Group” dhe disa bizneseve të tjera në pronësi të biznesmenit Mir Pepa, në kuadër të hetimeve për çështje të dyshuara.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...