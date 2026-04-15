Rëndohet bilanci në Turqi: 4 vi’ktima dhe 20 të pla’gosur pas sulmit në shkollë

Kahramanmaraş, Turqi – Bilanci i një sulmi tragjik me armë zjarri në një shkollë të mesme në provincën jugore të Kahramanmaraş është rënduar, me të paktën katër persona të konfirmuar të vdekur dhe 20 të tjerë të plagosur.
Sipas raportimeve të medias turke, përfshirë transmetuesin NTV, ngjarja ka ndodhur brenda ambienteve të shkollës, duke shkaktuar panik dhe ndërhyrje të menjëhershme të forcave të sigurisë dhe ekipeve mjekësore.
Autoritetet nuk kanë bërë ende publike detaje të plota lidhur me autorin apo motivet e këtij sulmi të rëndë. Megjithatë, mediat vendase raportojnë se i dyshuari mund të jetë një nxënës i klasës së tetë, një informacion që mbetet ende për t’u konfirmuar zyrtarisht.
Të plagosurit janë transportuar në spitalet më të afërta, ndërsa policia ka rrethuar zonën dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Ngjarja ka tronditur opinionin publik në Turqi, ndërsa priten reagime zyrtare nga institucionet shtetërore në orët në vijim.
