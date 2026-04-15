Sherri mes të rinjve në Korçë, arrestohet 19-vjeçari që pl’agosi me thi’kë një 15-vjeçar

Një 19-vjeçar është arrestuar nga policia pas një konflikti mes disa të rinjve në Korçë, ku mbeti i plagosur me thikë një i mitur.
Sipas uniformave blu, gjatë përplasjes fizike për motive të dobëta, i riu me inicialet A. P. dyshohet se ka goditur me mjet prerës një 15-vjeçar, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën.
Ndaj 19-vjeçarit rëndojnë veprat penale “Plagosja e rëndë me dashje”, “Prishja e rendit dhe qetësisë publike”, kryer në bashkëpunim, si dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta”.
Në lidhje me ngjarjen, në gjendje të lirë po hetohen edhe katër persona të tjerë, mes tyre një 18-vjeçar dhe tre të mitur.
Nga hetimet rezulton se të rinjtë janë konfliktuar fizikisht dhe me sende të forta, ndërsa si prova materiale policia ka sekuestruar një automjet dhe një dru që dyshohet se është përdorur gjatë sherrit.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Korçës për veprime të mëtejshme.
