Zjarri në pallatin pranë QSUT-së në Tiranë, arrestohet menaxherja e supermarketit, në kërkim ndërtuesi

Pas zjarrit të përmasave të mëdha që përfshiu një ndërtesë 12-katëshe pranë QSUT në Tiranë, policia ka ndërmarrë masa ndaj disa personave të dyshuar për përgjegjësi në ngjarje.
Sipas autoriteteve, është arrestuar menaxherja e supermarketit që ndodhej në katin përdhes të pallatit, ndërsa dyshohet se zjarri mund të ketë nisur nga kjo hapësirë.
Gjithashtu është shpallur në kërkim edhe ndërtuesi i kompleksit, me inicialet A.L., i dyshuar për shkelje të standardeve të sigurisë dhe përgjegjësi në ndërtim.
Hetimet paraprake sugjerojnë se flakët mund të jenë përhapur me shpejtësi për shkak të materialeve të përdorura në fasadën e objektit, ndërsa ende nuk ka një konkluzion zyrtar për shkakun e zjarrit.
Sipas burimeve, dyshohet se zjarri ka nisur nga djegia e disa kartonëve pranë ambienteve të supermarketit në katin e parë, por kjo mbetet për t’u konfirmuar nga hetimet në vijim.
