Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Dosja ‘Partizani’, pas Ramës, GJKKO thërret si dëshmitar edhe Taulant Ballën
Transmetuar më 15-04-2026, 12:12

Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) do të vijojë shqyrtimin e dosjes “Partizani” në seancën e radhës më 30 prill, në orën 12:00.

Në këtë seancë pritet të dëgjohet si dëshmitar i parë Taulant Balla, i cili njëkohësisht rezulton edhe si kallëzues në këtë çështje.

Procesi vjen pas zhvillimeve të mëparshme, ku gjykata kishte pranuar kërkesën për thirrjen si dëshmitar edhe të kryeministrit Edi Rama në lidhje me hetimet për privatizimin e ish-kompleksit sportiv “Partizani”.

Ndërkohë, SPAK ka kërkuar thirrjen si dëshmitarë edhe të biznesmenit Paro Laçi, si dhe të shtetasve Albert Xhani dhe Isa Tare.

Sipas burimeve nga procesi, dëshmia e Ballës pritet të jetë e para në radhë, për shkak të rolit të tij si kallëzues në këtë çështje.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...