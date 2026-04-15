Bordi i Transparencës cakton tarifat e reja për naftën dhe benzinën

Bordi i Transparencës ka vendosur të ulë sërish çmimet e karburanteve në vend, në mbledhjen e zhvilluar më 15 prill 2026.
Sipas vendimit, çmimi i shitjes me pakicë i naftës (gazoil standard SSH EN 590) do të jetë jo më shumë se 207 lekë për litër, ndërsa çmimi i shitjes me shumicë jo më shumë se 195 lekë për litër.
Për benzinën (standard SSH EN), çmimi i shitjes me pakicë është caktuar jo më shumë se 174 lekë për litër, ndërsa me shumicë jo më shumë se 162 lekë për litër.
Çmimet e reja hyjnë në fuqi sot në orën 13:30 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e radhës së Bordit, ku do të rishikohen në varësi të lëvizjeve të tregut.
Në njoftim theksohet se operatorët e tregut të shumicës dhe pakicës janë të detyruar të zbatojnë vendimin, ndërsa në rast shkeljesh parashikohet pezullim i aktivitetit.
Institucionet përgjegjëse, përfshirë Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, kanë deklaruar angazhimin për mbrojtjen e konsumatorëve dhe ruajtjen e konkurrencës së ndershme në treg.
Në sqarim thuhet gjithashtu se çmimet aktuale janë nën kufijtë e përcaktuar në Aktin Normativ nr. 1, datë 3.4.2026, ndaj dhe aplikohet niveli i plotë i akcizës prej 100 për qind.
