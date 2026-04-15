Rama: Pallati i djegur do të rindërtohet 100% nga vetë ndërtuesi

Pas zjarrit që përfshiu një pallat në Tiranë dhe shkaktoi dëme të mëdha materiale, kryeministri Edi Rama reagoi duke garantuar se godina do të rindërtohet plotësisht nga vetë ndërtuesi.
Përmes një deklarate në X, ai theksoi se, pavarësisht se shkaqet paraprake nuk lidhen me cilësinë e ndërtimit, qytetarët e dëmtuar nuk do të lihen vetëm dhe nuk do të rëndohen taksapaguesit.
"Pallati që u dogj dje në Tiranë, do të rindërtohet 100% nga vetë ndërtuesi, pavarësisht se nga të dhënat paraprake shkaku i zjarrit s’ka asnjë lidhje me vetë ndërtimin! Sepse ne nuk mund t’i lemë vetëm njerëzit e dëmtuar në pronën e tyre dhe nga ana tjetër, taksapaguesit nuk mund të paguajnë një dëm të cilin duhet ta paguanin sigurimet – rast kuptimplotë për të kuptuar të gjithë se sigurimi i shtëpisë nga fatkeqësitë është i domosdoshëm. Gjithësesi, të gjithë familjarëve të dëmtuar u them të ndjehen të qetë nga kjo anë dhe iu uroj vetëm shëndet, duke falenderuar nga zemra zjarrfikësit e forcat e rendit për punën heroike në shpëtimin e të gjitha jetëve të rrezikuara", shkruan Rama.
— Edi Rama (@ediramaal) April 15, 2026
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd