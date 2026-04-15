Trump sulmon ‘New York Times’ pas artikullit për shëndetin e tij mendor

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka reaguar ashpër ndaj gazetës The New York Times, pas publikimit të një artikulli që vë në pikëpyetje stabilitetin e tij mendor.
Reagimi i Trump erdhi pasi gazetari Peter Baker ngriti shqetësime mbi “sjelljen e tij të çrregullt dhe komentet ekstreme”. Në një postim në rrjetin Truth Social, presidenti e quajti raportimin të pavërtetë dhe sulmoi gazetën për mbulim të njëanshëm.
“A nuk kanë turp? A nuk kanë ndjenjë mirësie?”, shkroi Trump, duke akuzuar median për përhapje të “lajmeve të rreme” dhe për dëmtim të imazhit të tij dhe të mbështetësve. Ai nuk iu përgjigj drejtpërdrejt përmbajtjes së artikullit, por kritikoi gjithashtu mënyrën se si gazeta ka raportuar mbi konfliktin me Iranin, duke pretenduar se realiteti në terren është shtrembëruar.
Përplasjet mes Trump dhe “New York Times” nuk janë të reja. Edhe më herët, presidenti ka akuzuar gazetën për publikime të fabrikuara, përfshirë një raport mbi rënien e angazhimeve të tij zyrtare gjatë mandatit të dytë.
Në artikullin e fundit, Baker përmbledh shqetësime të ngritura jo vetëm nga kundërshtarët politikë, por edhe nga figura të tjera publike, përfshirë ish-zyrtarë, diplomatë dhe ish-aleatë të presidentit.
Mes tyre, ish-drejtori i CIA-s, John Brennan, ka sugjeruar se situata mund të justifikojë përdorimin e Amendamentit të 25-të të Kushtetutës, ndërsa ligjvënësi demokrat Jamie Raskin ka kërkuar një vlerësim të plotë mjekësor për presidentin.
Artikulli i Baker e përshkruan sjelljen e Trump si një seri deklaratash të paqarta dhe të vështira për t’u ndjekur, duke nxitur debate të reja mbi gjendjen e tij dhe ndikimin në drejtimin e vendit.
Reagimet ndaj shkrimit kanë qenë të shumta, duke përfshirë si mbështetje ashtu edhe kritika ndaj mënyrës së trajtimit të çështjes nga media.
